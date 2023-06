China gibt grünes Licht für den ersten Thorium-Reaktor

Außerdem wird nur noch eine geringe Menge spaltbares Material benötigt, um die Kettenreaktion zu beginnen. Der übrige Brennstoff kommt in der Form von nicht-spaltbarem Material – in diesem Fall Thorium, vermischt mit Lithiumfluorid und Berylliumfluorid.

Flüssigsalzreaktoren gelten als die besseren Nuklearreaktoren. Sie sind per Design sicherer, weil es nicht zu einer Kernschmelze kommen kann. Denn wie der Name bereits suggeriert, hat der Kern eine bereits geschmolzene Form.

Nachdem der Reaktor erstmals mit Brennstoff befüllt wird, müssen laut der Behörde wichtige Tests abgehalten werden. Dazu gehört das erste Annähern an den kritischen Zustand . Der kritische Zustand ist der Normalzustand für einen Nuklearreaktor, bei dem die nukleare Reaktion in der Form einer Kettenreaktion abläuft und selbsterhaltend ist. Das Erreichen dieses Zustands ist ausschlaggebend für das Hochfahren des Reaktors. Der Prozess muss besonders genau ausgeführt werden, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.

In China wird in Kürze der erste Thorium-Reaktor seinen Betrieb aufnehmen. Dabei handelt es sich um einen Flüssigsalzreaktor . Diese nutzen als Treibstoff geschmolzenes Salz statt Uran.

Häufiger und effizienter

Thorium kommt 3 Mal häufiger als Uran auf der Erde vor. Die Menge entspricht in etwa den natürlichen Vorkommen von Blei. Chinas Berechnungen zufolge habe man genügend Thorium-Reserven, um den gesamten Energiebedarf des Landes für 20.000 Jahre zu decken.

Berechnungen zufolge ist Thorium sehr effizient. Laut dem CERN könne man mit einer Tonne Thorium so viel Energie erzeugen wie mit 200 Tonnen Uran oder 3,5 Millionen Tonnen Kohle.

Da die geschmolzenen Salze sowohl Brennstoff als auch Kühlmittel sind, wird weniger Wasser zur Reaktorkühlung benötigt. Dadurch könnten Flüssigsalzreaktoren in Gegenden gebaut werden, in denen kein Meer oder fließendes Gewässer zur Verfügung stehen, um Wasser zur Kühlung zu entnehmen.

Nachteile

Auch wenn Flüssigsalzreaktoren in nahezu allen Belangen besser als normale Atomreaktoren erscheinen, sind es immer noch Nuklearreaktoren. Auch wenn weniger Atommüll anfällt, muss dieser endgelagert werden.

Im Betrieb kann unter Umständen Gammastrahlung entstehen, die tödlich für Menschen sein kann.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist das Entwickeln einer neuen Technologie für Kernspaltung sehr teuer – auch wegen der langen Prüfungen und Studien, um deren Sicherheit gewährleisten zu können. Das Finden eines geeigneten Standortes und das Errichten eines Reaktors sind ebenfalls teuer.

Kompakter Thorium-Reaktor ist in Arbeit

Zumindest für das letzte Problem wird an einer Lösung gearbeitet. SINAP entwickelt, am selben Gelände wie TMSR-LF1, einen kompakten, modularen Thorium-Reaktor. Solche Reaktoren könnte man in Massenproduktion in einer Fabrik herstellen und dann zum Einsatzort transportieren. Das würde die Kosten deutlich reduzieren.

Für reguläre Reaktoren werden die einzelnen Teile meist in verschiedenen Anlagen maßangefertigt. Dann müssen sie mit aufwändigen Schwertransporten zum Kraftwerks-Standort gebracht, wo sie dann ebenso zeitaufwändig zusammengebaut werden.

China plant, die kompakten Thorium-Reaktoren zu exportieren. Das könnte besonders Ländern zugutekommen, die geringeren Energiebedarf haben, der derzeit noch mit Kohlekraftwerken gedeckt wird. Auch bei Ländern, die nicht die Kapazitäten oder geografische Lage für effiziente erneuerbare Energien haben, könnten damit Kohlekraftwerke ablösen.

Das würde nicht nur Chinas Staatskasse füllen, sondern diese Länder zum Teil auch abhängig von China machen, etwa durch Wartungsverträge. Geopolitisch hätte man so potenziell Verbündete gegen die USA. Wirtschaftspolitisch könnte man sich durch Gegengeschäfte Rohstoffe dieser Länder sichern, die Chinas Industrie benötigt.