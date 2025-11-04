Apple hat endlich eine Website für den App Store
Der iPhone-Hersteller hat sich ziemlich lange Zeit gelassen, um eine Website für seinen App Store online zu stellen. Bis jetzt hat es gedauert. Ab sofort können die verfügbaren Apps für die jeweiligen Apple-Geräte auf einer eigenen Website durchstöbert werden - ungefähr so, wie man es vom Google Play Store kennt.
Bislang war es so, dass die Adresse "apps.apple.com" auf eine generische Seite auf der Apple-Homepage weitergeleitet hatte. Gleichzeitig gab es zu den einzelnen Apps jeweils eine Website. Eine Seite, die das Gesamtangebot bündelt und entsprechend darstellt, gab es bislang aber nicht.
Keine Installation möglich
Unter apps.apple.com sind nun alle Anwendungen für iPhone, iPad, Mac, Vision Pro, die Apple Watch und TV dargestellt. Wie man es vom iPhone, Mac und iPad kennt, sind dort die verschiedenen Apps nach Kategorien gelistet und thematisch kuratiert.
Die neue Website dient allerdings nur als Überblick. Die Apps lassen sich über das Web nicht auf Apple-Geräte installieren. Beim Android-Pendant Google Play Store ist das jedoch möglich.
