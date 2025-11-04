Apple hat endlich eine Website für den App Store

Der iPhone-Hersteller hat sich ziemlich lange Zeit gelassen, um eine Website für seinen App Store online zu stellen. Bis jetzt hat es gedauert. Ab sofort können die verfügbaren Apps für die jeweiligen Apple-Geräte auf einer eigenen Website durchstöbert werden - ungefähr so, wie man es vom Google Play Store kennt.

Bislang war es so, dass die Adresse "apps.apple.com" auf eine generische Seite auf der Apple-Homepage weitergeleitet hatte. Gleichzeitig gab es zu den einzelnen Apps jeweils eine Website. Eine Seite, die das Gesamtangebot bündelt und entsprechend darstellt, gab es bislang aber nicht.

