Wie der iPhone-Marktstart in einem Apple-Store abläuft

Der Launch-Day ist der wichtigste Tag in den Apple Stores. Ein Mitarbeiter erzählt, was hinter den Kulissen passiert.

Am heutigen Freitag geht der Marktstart der neuen iPhone-Generation über die Bühne. Apple bringt sein wichtigstes Produkt in den Handel. Und man kann sich irgendwie vorstellen, dass dieser Tag in den weltweiten Apple Stores ziemlich stressig wird.

Wie der Launch-Day abläuft und vor allem, wie in den Tagen zuvor hinter den Kulissen der Apple Stores gearbeitet wird, hat ein ehemaliger Store-Angestellter gegenüber Business Insider erzählt.

Der ehemalige Apple-Mitarbeiter hat laut dem Bericht in mehreren Apple Stores im US-Bundesstaat Texas gearbeitet und an den Launch-Days zwischen 2016 und 2022 mitgewirkt.

➤ Mehr lesen: iPhone 16 Pro im Test: Und es gibt doch viel Neues