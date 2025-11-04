Neue Bilder enthüllen Details zu Samsungs Mehrfach-Falt-Phone

04.11.2025

Das neue Falt-Handy soll Galaxy Z TriFold heißen und so groß sein wie ein Tablet.

Im Frühjahr 2019 hat Samsung das erste faltbare Smartphone vorgestellt. Der koreanische Hersteller war damals der Konkurrenz voraus und avancierte zum Tonangeber in dieser Produktkategorie. Damit Samsung weiterhin zu den Innovationsführern bei faltbaren Geräten zählt, soll demnächst ein mehrfach gefaltetes Smartphone auf den Markt kommen. Die Weiterentwicklung des Galaxy Z Fold soll angeblich Galaxy Z TriFold heißen, obwohl es eigentlich nur 2x gefaltet ist. Das Gerät lässt sich 2x aufklappen, sodass es aber insgesamt 3 verschiedene Formfaktoren gibt. Offiziell wurde es noch nicht vorgestellt. In Korea wurde aber ein Prototyp des TriFold-Phones vor einigen Tagen ausgestellt. ➤ Mehr lesen: Samsung verschiebt Start von Galaxy S26

So groß wie ein Tablet Im zusammengeklappten Zustand erinnert das kommende Mehrfach-Falt-Phone an ein Galaxy Z Fold - sowohl beim Kameramodul auf der Rückseite als auch bei der Display-Größe. Beim Fold sind das 6,5 Zoll. Klappt man es auf, dürfte das Display knapp 8 Zoll messen. Entfaltet man das Galaxy Z TriFold komplett, wird voraussichtlich ein Bildschirm zum Vorschein kommen, der in der Diagonale rund 10 Zoll misst. Damit würde aus dem Smartphone ein Gerät werden, das in etwa so groß ist, wie ein reguläres Tablet. Einzigartig ist die Mehrfach-Faltung jedenfalls nicht mehr. Mit dem Mate XT hat Huawei bereits 2024 ein solches Smartphone vorgestellt. Wie robust das Gerät ist, ist im folgenden Video zu sehen. ➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy XR kostet nur halb so viel wie Apples Headset Vision Pro