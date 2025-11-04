In Südkorea müssen Parkplätze per Gesetz ein Solardach bekommen
Um der erneuerbaren Energieerzeugung einen Schub zu verleihen, hat Südkorea ein Gesetz erlassen, nachdem bestimmte Parkplätze mit einem Solardach ausgestattet werden müssen. Das betrifft auch bereits bestehende Parkplätze. Ende November tritt die neue Regel in Kraft.
Private Parkplätze und Parkflächen von Unternehmen sind von dem Gesetz ausgenommen. Die Regelung richtet sich an Parkplätze, die von öffentlichen Stellen, Behörden oder der Regierung genutzt werden und größer als 1.000 Quadratmeter sind. Das entspricht ungefähr 80 Pkw.
Gleichzeitiger Schutz vor der Sonne
Die Überdachung soll nicht nur zur Erzeugung von Sonnenstrom genutzt werden. Sie dient gleichzeitig als Schutz gegen Regen und Witterung. Da sich auch eine Beschattung darstellt, kann in weiterer Folge Energie eingespart werden, da sich die Fahrzeuge nicht so stark erhitzen und man deshalb die Klimaanlage nicht so stark aufdrehen muss, wenn man ins Auto einsteigt.
Laut früheren Angaben sollen von dem neuen Gesetz ungefähr 3.000 Parkplätze betroffen sein, die nun mit Solardächern ausgestattet werden müssen. Die Besitzer von betroffenen Parkplätzen können die Solardächer auch an externe Betreiber verpachten.
