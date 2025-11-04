In Südkorea müssen Parkplätze per Gesetz ein Solardach bekommen

Auch bestehende Parkplätze müssen laut der Regelung mit einem Solardach nachgerüstet werden.

Um der erneuerbaren Energieerzeugung einen Schub zu verleihen, hat Südkorea ein Gesetz erlassen, nachdem bestimmte Parkplätze mit einem Solardach ausgestattet werden müssen. Das betrifft auch bereits bestehende Parkplätze. Ende November tritt die neue Regel in Kraft.

Private Parkplätze und Parkflächen von Unternehmen sind von dem Gesetz ausgenommen. Die Regelung richtet sich an Parkplätze, die von öffentlichen Stellen, Behörden oder der Regierung genutzt werden und größer als 1.000 Quadratmeter sind. Das entspricht ungefähr 80 Pkw.

