Chinas riesiges Doppelturm-Solarkraftwerk ist jetzt online

10.10.2025

Das Kraftwerk besteht unter anderem aus 30.000 Spiegeln, die das Sonnenlicht bündeln.

China hat in der Wüste Gobi das weltweit erste Solarthermiekraftwerk in Betrieb genommen. Davon berichtet die SCMP. Das Kraftwerk besteht aus Spiegeln und 2 Türmen. Auf einer Fläche von rund 800.000 Quadratmetern – etwa der Größe von 112 Fußballfeldern – sind knapp 30.000 Spiegel (Heliostate) installiert, die das Sonnenlicht bündeln und auf die beiden Türme ausrichten. ➤ Mehr lesen: Surreales Lichtspiel bei Chinas größtem Solarthermie-Kraftwerk

Salz wird erhitzt Das konzentrierte Sonnenlicht erhitzt in den Türmen ein spezielles Salz, das bei bis zu 570 Grad Celsius geschmolzen wird. Dieses gespeicherte thermische Medium erzeugt Dampf, der eine Turbine antreibt und so rund 1,8 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr produziert, was etwa dem Bedarf von 170.000 Haushalten entspricht. Die besondere Konstruktion mit 2 Türmen, die in einem Abstand von etwa einem Kilometer stehen, ist so ausgelegt, dass die Spiegelkreise sich überlappen und je nach Tageszeit das Licht auf den östlichen oder den westlichen Turm reflektieren. ➤ Mehr lesen: Chinas neue Solaranlage hat 200 Meter hohe Türme und 30.000 Spiegel

Dieses Design steigert die Effizienz des Kraftwerks um etwa 24 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Solarturmkraftwerken mit nur einem Turm. Die Spiegel erreichen dabei einen Reflexionsgrad von etwa 94 Prozent und können so das Sonnenlicht sehr effektiv einfangen und konzentrieren. Die thermische Energiespeicherung ermöglicht zudem eine Stromproduktion auch nach Sonnenuntergang oder bei bewölktem Wetter.