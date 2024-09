Revolutionärer Mikro-Atomreaktor erreicht neuen Meilenstein

Das vielversprechende Kernkraftwerk zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus und soll in wenigen Jahren zum Einsatz kommen.

Extra-kleinen Kernkraftwerken wird eine große Zukunft vorausgesagt. Sie sollen flexibel einsetzbar sein, wenig Atommüll verursachen, vergleichsweise sicher sein und eine möglichst nachhaltige Energieerzeugung gewährleisten.

Der US-amerikanische Energiekonzern Westinghouse arbeitet an einem solchen Mikro-Reaktor. Bei der Entwicklung des besonders vielversprechenden eVinci hat das Unternehmen nun einen Meilenstein erreicht.

Erste Tests anvisiert

Die so genannte "Front-End Engineering and Experimenting Design"-Phase (FEEED) wurde erfolgreich abgeschlossen und das Sicherheitskonzept wurde beim US-Energieministerium eingereicht. All das ist notwendig, damit der Mikro-Reaktor auf dem Nukleartestgelände des Idaho National Laboratory erprobt werden kann.

In einer Aussendung zeigt sich Westinghouse zuversichtlich, dass die ersten Tests mit dem kleinen eVinci-Reaktor im Jahr 2026 über die Bühne gehen werden. Eine Kommerzialisierung des kleinen Atomkraftwerks soll bis 2029 erreicht werden.

