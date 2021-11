Irres Flugmanöver: Alte Boeing 707 macht eine Rolle

Manöver war so nicht abgesprochen

Dabei sollte der Pilot Tex Johnston mit dem Flugzeug einen einfachen Flyover über den Lake Washington performen. Doch Johnston hatte andere Pläne und nutzte die Gelegenheit für ein irres Manöver.

Er steuerte die Boeing 707 über den See, wo zusätzlich tausende Besucher*innen einer Rennveranstaltung den Flyover beobachteten. Unangekündigt und nicht mit dem Boeing-Management abgesprochen, setzte er zu einem so genannten Barrel Roll Over an. Dabei wird das Flugzeug einmal um seine Längsachse gedreht.

Dem nicht genug: Er flog eine Schleife und führte den Roll Over ein zweites Mal durch. "Ich wusste, dass die Zuseher nicht glauben würden, was sie gerade gesehen haben, also kam ich zurück und wiederholte das Manöver", sagte Johnston später in einem Interview.