Ins Netz gegangen: So sieht eine Sonnenfinsternis aus dem All aus

Smartphone-Besitzer gesucht

Nachdem die Washington Nationals erstmals die Baseball World Series gewinnen konnten, kam es in der US-Hauptstadt zu spontanen Feierlichkeiten unter den Fans. Als jemand ein verloren gegangenes Smartphone gefunden hat, stimmte die Menge ein und sang: "Who dropped their phone?". Die lautstarken Gesänge haben offenbar gewirkt: Am Ende wurde die Besitzerin ausfindig gemacht.