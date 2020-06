Project Morpheus: Die Gaming-Zukunft trägt Brille

Wann dies soweit ist, ist noch unbekannt. Bis zum Verkaufsstart müssen sowohl Sony als auch Oculus, die für zwei Milliarden US-Dollar von Facebook übernommen wurden, mehrere Probleme in den Griff kriegen. Man sieht die einzelnen Pixel wie in einem Gitterraster. Das liegt an dem geringen Abstand zwischen Auge und Display. Deshalb wirkt das Bild auch unschärfer, als man es vom Flat-TV gewohnt ist.

Zwar könnten hochauflösende 2K- und 4K-OLED-Displays verbaut werden, dies führt aber zu einem weiteren Problem: die Kosten. Derzeit können beide Geräte noch nicht zu einem Verkaufspreis angeboten werden, der sie für eine breite Masse von Spielern zugänglich macht. Aber selbst wenn der Preis angemessen ist, ist VR nicht zwingend die Zukunft des Gamings. In den 90ern scheiterten mehrere Hersteller an der virtuellen Realität, darunter auch Nintendo. Das lag nicht nur an der damaligen Technik, sondern auch an dem Mangel von Spielen.