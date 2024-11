Diese dummen Passwörter werden am häufigsten verwendet

Mit Passwörtern schützen wir heute alles, was wichtig ist und unser Leben ausmacht: unsere Bankkonten, Social-Media-Kanäle und digitalen Amtsgeschäfte. Ist man bei der Passwortwahl nicht achtsam genug, riskiert man viel: Kriminelle können sich dann schneller Zugriff verschaffen, wertvolle Daten stehlen oder finanziellen Schaden anrichten.

➤ Mehr lesen: Der “Ändere dein Passwort"-Tag ist Blödsinn

Datenlecks verraten Passwörter

Problematisch sind vor allem Passwörter, die zu kurz oder leicht zu erraten sind. Viele Nutzer auf der ganzen Welt scheinen davon jedoch noch nie gehört zu haben, wenn man NordPass Glauben schenkt. Der Passwortmanager veröffentlicht seit 6 Jahren jedes Jahr eine Liste mit den am häufigsten geleakten Passwörtern. Sie stammen aus Analysen von Malware- und Datenlecks. Darunter sind nicht nur persönliche Passwörter von Privatpersonen, sondern auch solche, die berufliche Accounts schützen sollten.

Insgesamt hat sich NordPass Passwort-Leaks in 44 Ländern angeschaut. In den USA ist das am häufigsten verwendete Passwort „secret“. Über alle Länder hinweg ist „123456“ offenbar das beliebteste Passwort.

Die Top 5 international (privat):

123456 123456789 12345678 password qwerty123

Auch auf den Plätzen weiter hinten hat die Liste Überraschungen zu bieten. So kommen „fuckyou“ (60), „computer“ (63) oder „welcome“ (124) relativ oft in den Leaks vor.

Die Top 5 in Österreich (privat):

123456 123456789 Abcd1234 qwerty123 qwerty1

Geht man in der Liste weiter nach hinten, findet man hierzulande Passwörter wie „hallo123“ (12), „michael“ (14) und „Passwort“ (18). Solche einfachen Passwörter sollte man vermeiden.

Bei den beruflichen Accounts unterscheidet sich die Liste nicht wesentlich von der privaten Liste. Etwas witzig ist aber schon, dass 53.803-mal „iloveyou“ als Passwort für Arbeits-Accounts vergeben wurde, genauso wie „TimeLord12“, das 30.447-mal auftauchte und „babygirl“ mit 12.875 Leaks.