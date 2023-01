Alter NASA-Satellit stürzt auf die Erde

Ein mittlerweile “pensionierter” NASA-Satellit wird dieses Wochenende in Richtung Erde stürzen. Das erklärte die US-Raumfahrtbehörde am Freitagabend in einem Blogeintrag. Das knapp 2,5 Tonnen schwere Gerät soll in der Nacht von Sonntag auf Monat in die Erdatmosphäre eindringen. Berechnet wurde der Wiedereintritt Montagfrüh um 00:40 MEZ. Die NASA schreibt aber von einer Schwankungsbreite von ungefähr 17 Stunden.

Es wird erwartet, dass der Satellit großteils verglüht, einige Trümmer dürften jedoch dennoch den Erdboden erreichen. Die Chance, dass Menschen dadurch gefährdet werden, stuft die NASA sehr niedrig ein - die Rede ist von 1 zu 9400.