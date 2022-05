Russland vermasselt Raketenstart: Satellit stürzt auf Erde

Eine russische Weltraumrakete hätte eine geheim gehaltene Fracht in den Orbit bringen sollen. Doch irgendwas scheint schief gelaufen zu sein. Denn der Satellit funktioniert offenbar nicht und wird demnächst auf die Erde stürzen, wie es in Medienberichten heißt .

Zu Propagandazwecken wurde auf der Rakete ein große "Z" aufgemalt, wie auf den Roskosmos-Videos zu sehen ist. Der Buchstabe "Z" wird in Russland als eine Art Propagandasymbol für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verwendet und soll die Unterstützung des Krieges verdeutlichen.

Verhaltensauffälliger Rogosin

Rogosin war in den vergangenen Wochen mehrfach durch verstörende Äußerungen und aggressivem Verhalten in Bezug auf Internationale Raumstation ISS aufgefallen. So hat er etwa gedroht, die ISS auf Europa oder die USA abstürzen zu lassen. Unterfüttert wurden diese Drohungen von verstörenden Videos, die auf Telegram in Umlauf gebracht worden sind.