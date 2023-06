Diese iPhones bekommen iOS 17 nicht mehr

Mit iOS 17 bekommen Apple-Nutzer*innen einen großen Schwall an neuen Features auf ihre Smartphones, Tablets und PCs . Neben einem neuen Standby-Modus, bringt das neue Betriebssystem für iPhones etwa eine Journal-App, in der Tagebuch geführt werden kann, sowie Transkriptionsfunktionen für Messages und die Mailbox.

Auch iPads bekommen mit iPadOS17 neue Funktionen. Im neuen iPad-Betriebssystem wurde unter anderem der Lockscreen überarbeitet. Er lässt sich nun mit Fotos neu personalisieren. Live Activities blendet aktuelle, relevante Infos direkt in den Lockscreen ein, etwa Sport-Ergebnisse , Reisepläne oder den Status einer Essenszustellung . Widgets werden interaktiv, zum Beispiel lässt sich eine To-do-Liste direkt am Screen bearbeiten. Außerdem wird das Bearbeiten von PDFs verbessert.

Änderungen auch bei PCs

Auch das neue Mac-Betriebssystem, macOS Sonoma, bringt verbesserte Widgets. Die neue Version Sonoma bringt unter anderem eine neue Art, diese zum Desktop hinzuzufügen. Um eine große Auswahl an Elementen zu haben, können in Zukunft iPhone-Widgets am Mac genutzt werden. Überarbeitet werden neben einigen optischen Neuerungen außerdem Videokonferenzen und der Browser Safari.

Folgende Modelle unterstützen macOS Sonoma:

iMac (2019 und neuer)

Mac Pro (2019 und neuer)

iMac Pro (2017)

Mac Studio (2022 und neuer)

MacBook Air (2018 und neuer)

Mac mini (2018 und neuer)

MacBook Pro (2018 und neuer)

Auf der WWDC von Apple wurden noch einige weitere Neuerungen vorgestellt, darunter etwa die AR/VR-Brille "Vision Pro". Die gesamte Keynote könnt ihr hier nachlesen.