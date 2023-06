Vorschau: iOS 17 bringt die größte Neuerung, seit es iPhones gibt

Die WWDC 2023 steht an. Apple-Fans wissen, dass auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz traditionellerweise erste Vorschauen auf das kommende iOS 17 sowie auf das iPadOS 17 gezeigt werden.

Offizielle Angaben zur nächsten iPhone-Betriebssystemversion liegen noch keine vor. Doch es kursieren schon allerlei Gerüchte und Leaks, bei denen über zahlreiche neue Funktionen spekuliert wird.

Eines vorneweg: Tiefgreifende Änderungen am Design werden nicht erwartet. Bei den erwarteten Neuerungen soll es sich hauptsächlich um "nice to have features" handeln. Auch in Sachen Performance soll es einige Schritte nach vorne gehen.

Sideloading und alternative App-Stores

Die tiefgreifendste Änderung unter iOS 17 betrifft nur iPhone-Nutzer*innen aus EU-Ländern. Diese Änderung hat aber das Zeug zur größten Neuerung zu werden, seit es iPhones gibt. Dadurch wird nämlich der Zwang zum hauseigenen Apple App Store gebrochen.

Aufgrund der EU-Gesetzgebung muss Apple den User*innen in der EU nämlich die Möglichkeit geben, Apps abseits des offiziellen App Stores herunterladen und installieren zu können (Sideloading).

Das läuft darauf hinaus, dass Apple auf den iPhones künftig auch App-Stores von Drittanbietern zulassen muss. Oder Apple muss eine Möglichkeit anbieten, ipa-Files (iOS-Apps) manuell installieren zu können - so wie man APK-Files auf Android-Phones installieren kann. Dass Apple diesen Weg geht, ist aber eher unwahrscheinlich.

Wenn App-Developer*innen ihre Anwendungen abseits des offiziellen App Stores auf die iPhones bekommen, könnten sie dadurch die 15 bis 30 Prozent Provision umgehen. Diese Provision müssen sie normalerweise an Apple abtreten, wenn ihre Apps im offiziellen App Store gekauft werden.

Wie all das ausgestaltet wird, wird sich erst zeigen. Als wahrscheinlich gilt, dass Apple künftig durch ähnliche Gesetze in anderen Ländern dazu gezwungen wird, ebenfalls Sideloading anzubieten.

