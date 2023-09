iOS 17 ist da: Diese 5 Funktionen solltet ihr euch anschauen

Um das neue iOS herunterladen zu können, sollte man eine gute halbe Stunde Zeit einplanen und bestensfalls vorher ein vollumfassendes Backup anlegen. Den Installationsprozess startet man dann in den " Einstellungen " unter " Allgemein " und " Softwareupdate ".

So sehen die Kontaktposter aus

Neben der Telefon - und Facetime -App werden die Kontaktposter auch außerhalb des Apple-Universums angezeigt, also auch auf WhatsApp und anderen Messaging- beziehungsweise Anruf-Apps.

Ziemlich funktionslos, dafür aber design-mäßig großartig sind die neuen Kontaktposter . Unter iOS 17 kann ein solches Poster gestalten und seinem Kontakt zuweisen. Ruft man in der Folge jemanden an, der oder die auch ein iPhone hat, erscheint auf dem Anruf-Bildschirm das zuvor gefertigte Kontaktposter.

Dafür muss man lediglich eine Person, ein Tier oder ein Objekt auf einem Foto gedrückt halten, sodass das Motiv ausgeschnitten und vom Hintergrund gelöst wird. Dann erscheint ein Pop-up-Menü und mit einem einzigen Klick hat man den Sticker erstellt.

Nicht auszudenken, welche Sticker da künftig wohl hin und her geschickt werden. Schade ist, dass man diese Live-Sticker lediglich in iMessage verwenden kann. In WhatsApp oder anderen Messenger-Anwendungen, hat man darauf keinen direkten Zugriff.

➤ Mehr lesen: 12 versteckte iOS-17-Funktionen, die Apple nicht erwähnt hat

3. Apple Maps können heruntergeladen werden

Während es das Offline-Feature bei Google Maps bereits seit 8 Jahren gibt, konnte sich Apple erst mit iOS 17 dazu durchringen, eine solche Funktion zur Verfügung zu stellen. Eine Erklärung, warum das so lange gedauert hat, gibt es nicht.

Zu finden ist das Feature, wenn man in Apple Maps auf sein Profil-Foto tippt. Dann erscheint das neue Menüfeld "Offline-Karten". Die vorgeschlagene Offline-Karte für Wien und Umgebung benötigt rund 400 MB an Speicherplatz.

➤ Mehr lesen: iOS 17 im Test - Alle neuen iPhone-Funktionen ausprobiert