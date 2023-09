iPhone 15: Diese 9 Dinge hat Apple nicht erwähnt

Schon klar, dass in weniger als eineinhalb Stunden nicht alle Aspekte beleuchtet werden können. Bei manchen dieser Sachen lohnt es sich jedoch, genauer hinzuschauen. Denn die unangenehmen Dinge spricht niemand gerne an.

Rund 85 Minuten hat die Präsentation der neuen iPhone-15-Modelle und des neuen Watch-Line-ups am Dienstagabend gedauert. Zahlreiche Neuerungen wurden auf der Bühne und in zugespielten Videos verkündet. Einige wichtige Details hat Apple allerdings nicht erwähnt.

Zumindest behält Apple die Bezeichnung USB-C bei. Wie man es vom iPhone-Hersteller kennt, wäre es wenig verwunderlich, wenn USB-C im Apple-Universum plötzlich Magic-Port oder so genannt werden würde.

2. Wie hoch ist nun die Ladeleistung?

Ein Aspekt, der in dem 2-Minuten-USB-C-Gerede offenbar keinen Platz fand, war die Ladeleistung der neuen iPhones. Das ist kein gutes Zeichen. Möglicherweise wurde darauf nicht eingegangen, weil es in diesem Bereich nichts Neues gibt. In den Spezifikationen der neuen iPhone-15-Modelle ist auch kein Hinweis darauf zu finden.

Das iPhone 14 Pro kann mit maximal 27 Watt geladen werden. Beim iPhone 15 Pro wurde vorab über eine Ladeleistung von maximal 35 Watt spekuliert. Mehr als diese 35 Watt braucht man sich nicht zu erwarten. Beim iPhone 15 dürften es demnach nicht mehr als 30 Watt sein.

Das Standard-Netzteil von Apple gibt zudem nicht mehr als 20 Watt aus. Um das Maximum der Ladeleistung ausreizen zu können, muss man sich also ein leistungsstärkeres Netzteil kaufen.

