Warum Samsung vom neuen iPhone 15 profitiert

Nicht nur Apple könnte mit seiner neuen iPhone-Reihe viel Umsatz machen. Auch Konkurrent Samsung nascht am Erfolg mit.

Das Warten hat ein Ende: Gestern hat Apple seine neueste iPhone-Generation präsentiert. Dabei überrascht der Hersteller wider Erwarten mit günstigeren Preisen. Das könnte die Verkaufszahlen womöglich ankurbeln und Apple höhere Umsätze bescheren.

➤ Mehr lesen: iPhone 15: Apple überrascht mit Preisen

Doch nicht nur Apple, sondern auch ein anderer Konzern dürfte paradoxerweise von den verkauften iPhones profitieren: Konkurrent Samsung. Denn er beliefert Apple seit dem iPhone X mit OLED-Displays. Und bei der iPhone-15-Reihe gingen bei Samsung offenbar mehr Bestellungen ein, als ursprünglich geplant, wie ETNews berichtet.

Apples Abhängigkeit von Samsung

Seit Jahren versucht Apple seine Abhängigkeit von Samsung-Displays zu reduzieren - etwa indem es auf andere Display-Lieferanten ausweicht. Im Gespräch sind das chinesische Unternehmen BOE und der südkoreanische Hersteller LG.

Bei den billigeren iPhone-Modellen, dem iPhone 15 und dem iPhone 15 Plus, wollte Apple eigentlich OLED-Screens von BOE verbauen. Doch BOE hätte laut ETNews die Qualitätstests nicht erfüllt. Apple sei daher gezwungen gewesen, auf Samsung-Displays auszuweichen, der Displays für alle 4 iPhone-Modelle herstellt. Der Tech-Riese habe 20 Prozent mehr Aufträge für OLED-Displays erhalten als geplant, nascht also kräftig mit am Erfolg der neuesten iPhone-Generation.

Apple hat seine neue iPhone-Reihe offiziell am 12. September präsentiert. Welche Neuerungen es in Sachen Kamera, Anschluss, Gehäuse oder Prozessor gibt, erfahrt ihr in folgendem Artikel:

➤ Mehr lesen: iPhone 15 ist da: Diese 7 Dinge sind neu