Diese 4 Dinge hat Apple präsentiert

Das Unternehmen um Tim Cook hatte am Dienstag einige Neuerungen im Gepäck. Das wurde alles gezeigt.

Apples September-Präsentation ist am Dienstagabend über die Bühne gegangen. Für alle, die keine Zeit hatten, sie live zu verfolgen und auch keine Lust haben, sich durch detaillierte Zusammenfassungen zu klicken, hier eine kurze Zusammenfassung alle Neuerungen, die es zu sehen gab:

1. iPhone 15

Wie erwartet hat Apple seine neueste Smartphone-Generation iPhone 15 präsentiert. Die größte Neuerung ist der Umstieg von Lightning auf USB-C. Ansonsten gibt es neue Prozessoren und bessere Kameras. Wie in den vergangenen Jahren erscheint das iPhone 15 in einer regulären (6,1 Zoll Displaydiagonale) sowie in einer Plus-Variante (6,7 Zoll). Als Chip kommt mit dem A16 Bionic der iPhone-Pro-Chip des Vorjahres zum Einsatz.

Neu ist auch das Ende des dicken Balken-Notch: Die Einkerbung am oberen Bildschirmrand wird nun auch bei den Standard-iPhones durch die Dynamic Island ersetzt. Eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz gibt es aber nach wie vor nicht.