Android-Handys erhalten einen KI-Diebstahlschutz

Android-Smartphones können künftig mithilfe Künstlicher Intelligenz erkennen, wenn ein Dieb dem*der Besitzer*in das Telefon aus der Hand reißt und sich fluchtartig vom Tatort entfernt. Wenn die KI eine übliche Bewegung, die mit einem Diebstahl in Verbindung gebracht wird, erkenne, werde das Display des Telefons sofort gesperrt, kündigte Google am Mittwoch auf der Entwicklerkonferenz I/O in Mountain View an. Ein Blogpost berichtet zudem über die neuen Funktionen.

Google reagiert damit auf zahlreiche Vorfälle, bei denen es Dieb*innen nicht nur gelungen war, beispielsweise von einem fahrenden Motorrad aus ahnungslosen Passant*innen ihr Smartphone aus der Hand zu reißen, sondern unmittelbar nach dem Raub mit dem entsperrten Gerät ihre Opfer weiter zu schädigen. So wurden oft die mit dem Smartphone verknüpften Online-Bankkonten geplündert. Die von der KI aktivierte Bildschirmsperre hindert künftig Diebe daran, einfach auf die Daten zuzugreifen.

Neu einrichten nur mehr mit Konto

Google zieht aber auch eine weitere Schutzmauer ein, die Kriminellen den Weiterverkauf eines gestohlenen Android-Smartphones erschweren soll. Wenn ein Dieb ein gestohlenes Gerät zurücksetze, könne er es nicht mehr einrichten, ohne die Geräte- oder Google-Kontodaten zu kennen. "Dadurch wird ein gestohlenes Gerät unverkäuflich, was den Anreiz für Telefondiebstahl verringert", schreibt Google in dem Posting.

Wie genau das aussieht, war vorerst noch unklar. Jedenfalls ist das auch ein Faktor, wenn man sein Handy selbst zurücksetzt, weil man es verkaufen oder weitergeben möchte. Hier heißt es künftig, diese Konto-Sperre ebenfalls rechtzeitig zu deaktivieren.

