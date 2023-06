Hyperschallrakete „Sexbomb“ bekommt einen neuen Namen

Der Wortwitz ging anscheinend nach hinten los. „Einige Leute mochten den Namen nicht“, sagt der Firmengründer Pradeep Dass zu Aerospace DAILY : „Vielleicht fühlten sich einige Menschen dadurch angegriffen.“ Da bei Messen, wie bei der Paris Air Show, die potenziellen Kunden für Flug- und Kriegsgeräte unterwegs sind, ist es nicht besonders klug, diese zu verärgern. Deshalb soll der Name in Kürze geändert werden. Auf der Website ist die „Sexbomb“ noch zu finden.

„ Sexbomb “ konnte man in Broschüren von Space Engine Systems (SES) lesen. Diese lagen bei der Paris Air Show auf, die vorige Woche stattgefunden hat. Der Name bezeichnet einen Demonstrator, der gerade entwickelt wird. Der soll aber nicht nur dazu dienen, um Hyperschalltriebwerke zu testen, sondern könnte auch als Hyperschall-Marschflugkörper genutzt werden.

Mit Tom Jones hat der Name nichts zu tun. Der ist übrigens aus Wales und nicht aus Kanada. Der Name wurde gewählt, weil er die Firmeninitialen „SE“ enthält. Das „X“ steht bei Rüstungsprodukten üblicherweise für experimental . Und „Bomb“ bezeichnet schließlich den Einsatz als Waffensystem – wobei es vermutlich korrekter im englischen als „munition“ oder „missile“ bezeichnet werden müsste. Daraus ergibt sich die SE-X-Bomb = Sexbomb.

Hyperschallflugzeug Hello-1X

Weitaus weniger problematisch ist der Name des zweiten großen Projekts von SES: Hello. Das Ziel davon ist das Hyperschall-Raumschiff Hello-1 zu entwickeln, das in einer Höhe von 100 Kilometern mit einer Geschwindigkeit von mehr als Mach 5 fliegen kann. Es soll von Flugfeldern aus starten und landen können. Angetrieben wird es von DASS-GNX-Triebwerken– benannt nach dem Firmengründer. Eingesetzt werden soll es etwa für besonders schnelle Transportflüge oder Forschungsflüge im Suborbit.