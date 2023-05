B-1 Bone Bomber übernehmen Hyperschall-Tests der B-52

Der B-1 "Bone" Bomber soll für die Weiterentwicklung von Hyperschallwaffen der US Air Force eingesetzt werden. Laut Flugzeugbauer Boeing wird dafür eine neue Außenlaststation, genannt LAM ("Load Adaptable Modular") , unter dem B-1-Bomber montiert, die für 3.400 Kilogramm ausgelegt ist und auch Hyperschallraketen tragen kann. So werden Raketen bezeichnet, die die 5-fache Schallgeschwindigkeit übertreffen.

Wie Boeing-Managerin Jennifer Wong in US-Medien erklärte, sah Boeing selbst die Notwendigkeit, dass die Air Force neuere, schwerere Waffen testen musste. Man wusste jedoch, dass "zu der Zeit die finanziellen Mittel dafür fehlten", weshalb Boeing die Außenlaststation auf eigene Faust entwickelte, sagte Wong.

Schweizer Taschenmesser unter den Außenlaststationen

Boeing baute 4 Außenlaststationen, erwartet allerdings bald den Auftrag, noch mehr herzustellen. Die Einheit wurde so konzipiert, dass sie schnell umkonfiguriert werden kann, um so eine Vielzahl an neuen Waffen zu tragen.

Die erste Außenlaststation wurde bereits an die US Air Force ausgeliefert und auf einer B-1 installiert. "Die durchläuft in diesem Moment Bodentests", so Wong. Im Sommer sollen zudem Tests mit Waffenattrappen durchgeführt werden.