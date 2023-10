So sieht die neue Hyperschall-Rakete der Air Force aus

Die "Hypersonic Attack Cruise Missile" soll Flugkörper weltweit in den Schatten stellen. Jetzt sind erste Bilder der "Super-Rakete" aufgetaucht.

Die US Air Force hat endlich erste Bilder ihrer neuen Hyperschall-Rakete, der "Hypersonic Attack Cruise Missile" (HACM), veröffentlicht. Die Aufnahmen wurden im Zuge einer Trainingseinheit der US-Luftwaffe auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien gemacht. Zu sehen ist nur der Rumpf der Rakete. Laut dem Branchenmagazin The Drive dürfte es sich aber aller Wahrscheinlichkeit nach um die HACM handeln.

Die Hyperschall-Rakete soll bis zu 20 Mal schneller fliegen als die Konkurrenz. Dafür hat die Regierung fast eine Milliarde Dollar in die Hand genommen. 2022 wurde das Projekt unter Leitung der Rüstungskonzerne Raytheon und Northrop Grumman ins Leben gerufen.

➤ Mehr lesen: Neue Hyperschallrakete soll 20 Mal schneller als die Konkurrenz fliegen