Verrückt: BYD zeigt hüpfenden Supersportwagen U9

Das Elektroauto des chinesischen Autoherstellers BYD soll von 0 auf 100 km/h in 2 Sekunden beschleunigen.

Der U9 soll in 2 Sekunden 100 km/h erreichen und verfügt zudem über ein brandneues Kontrollsystem, genannt "DiSus-X". Das System soll "das fortschrittlichste Karosseriesteuerungssystem der Branche weltweit" sein, verspricht BYD. Dank ihm kann der E-Sportwagen sogar tanzen, springen und auf 3 Rädern fahren.

BYD fordert Tesla nicht mehr nur in in Sachen Verkaufszahlen heraus. Bislang setzte der chinesische E-Autobauer eher auf Autos im niedrigen Preissegment. Mit seiner neuen Premium-Marke Yangwang bringt er nun auch höherpreisige Vehikel auf den Markt und macht damit westlichen Marken Konkurrenz. Neben einem SUV hat BYD kürzlich offiziell den Sportwagen U9 präsentiert.

U9-Elektroauto hüpft auf der Bühne

Das DiSus-System ist mit einer Reihe von neuartigen Sensortechnologien ausgestattet. Diese sorgen dafür, dass das Fahrzeug sich besser an alltägliche Fahrszenarien anpassen kann - etwa indem es "die Insassenbewegungen bei Hochgeschwindigkeitskurven, Vollgasbeschleunigung oder Notbremsungen" reduziert, wie der Hersteller erklärt.

Das System ermöglicht es dem U9 auch, ungewöhnliche Tricks zu machen. Denn dank DiSus-X und seiner "vertikalen Bewegungskontrolle" kann sich das Fahrzeug auf und ab bewegen. Auf einer Präsentation in Shenzhen demonstrierte BYD die besonderen Fahrwerk-Fähigkeiten seines neuen Sportwagens. In einem Video der Veranstaltung ist unter anderem zu sehen, wie der U9 aus dem Stand in die Höhe springt: