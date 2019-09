Faszinierendes Foto zeigt Astronauten auf dem Weg zur ISS

Am Mittwoch sind drei Raumfahrer zur ISS aufgebrochen: Hazzaa al-Mansoori, der erste Astronaut aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die NASA-Astronautin Jessica Meir und der russische Kosmonaut Oleg Skripochka sind an Bord einer russischen Sojus-Rakete ins All gestartet.

Die Astronautin Christina Koch, die sich bereits auf der ISS befindet, ist eng mit Meir befreundet und konnte deren Ankunft auf der Raumstation kaum erwarten. Koch postete ein spektakuläres Foto, das die Sojus-Kapsel am Weg zur Raumstation aus der Perspektive der ISS zeigt.