Astronaut Scott Kelly: "Menschen werden auf dem Weg zum Mars sterben"

Welche Fähigkeiten sind an Bord der ISS besonders gefragt?

Man muss gut im Team arbeiten können und wissen, wann Kollegen Hilfe brauchen und wann man sie in Ruhe lassen muss. Als Leiter sind Führungsqualitäten gefragt. Man muss in chaotischen, gefährlichen Situationen ruhig und fokussiert bleiben können. Und: Man muss auf seine Siebensachen gut aufpassen. Das ist ein bisschen wie beim Camping, außer dass halt alles herumschwebt.

Was soll mit der ISS geschehen? Ihr derzeitiges Ablaufdatum ist auf 2024 festgelegt.

Ich denke, dass sie darüber hinaus noch vier bis sechs Jahre Lebenszeit hat. Das meiste innen, selbst die ältesten Teile von 1998 schauen noch ziemlich neu aus. Noch wichtiger ist meines Erachtens aber, dass sich die Weltraumnationen zusammentun und sich dazu bekennen, dass niemals alle Menschen gleichzeitig auf der Erde verweilen, sondern immer irgendwer sich im Weltraum aufhält. Das war die vergangenen 18 Jahre so und sollte so bleiben, wenn wir weiterkommen wollen. Sollte die Station aufgelöst werden, brauchen wir jedenfalls eine neue.

Wann haben Sie eigentlich entschieden, Astronaut werden zu wollen?

Ich war stets ein schlechter Schüler. Dann habe ich mit 18 das Buch „The Right Stuff“ gelesen, in dem es um die ersten US-Testpiloten für die bemannte Raumfahrt ging. Sie haben alles für ihre Berufung riskiert und damit konnte ich mich identifizieren. Also beschloss ich, mich stärker auf meine Ausbildung zu konzentrieren, um Kampfjet-Pilot zu werden und es so vielleicht ins All zu schaffen.

Wie sehr ist man sich bei Missionen im All bewusst, dass man jederzeit sterben könnte?

Als Kampfpilot in den 80er- und 90er-Jahren kannte ich das Risiko. Ich habe über 40 Freunde bei Unfällen verloren. Und auch bei der NASA war es nach den Challenger- und Columbia-Katastrophen statistisch so, dass die Chance 1:70 war, bei Missionen nicht lebend zurückzukommen. Wenn man in ein Shuttle steigt, denkt man aber nicht daran. Da ist man damit beschäftigt, alles dafür zu tun, dass man eben wieder heil zurückkommt.