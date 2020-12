"Wir wollen alle, dass Europa stark im Weltraum ist"

In den nächsten Jahren werden so viele Satelliten in den Orbit geschossen wie nie zuvor. Ist das eine begrüßenswerte Entwicklung?

Die Entwicklung ist die Antwort auf einen Bedarf, den es auf der Erde gibt, etwa Internet vom Weltraum aus in entlegene Gebiete zu bringen oder Navigatonssysteme aufzubauen. Die Satelliten werden ja nicht zum Spaß gebaut. Was damit einhergeht, ist mehr Weltraumschott und dabei muss eine wirkliche Veränderung im Denken eingeführt werden, um zu verhindern, dass wir den Weltraum zumüllen und deshalb Probleme bekommen. Wir sind gerade dabei, einen Satelliten zu entwickeln, der Schrott einfängt und zur Erde zurückbringt. Das ist der erste Versuch, so etwas zu machen, aber natürlich braucht es viele 'Staubsauger' im All, um einen großen Effekt zu erzielen - also 'Vacuum Cleaner', weil es ja wirklich Vakuum ist, das da gereinigt wird. In Zukunft muss man in dieser Richtung mehr machen.

Bei Trägerraketen hatte Europa zuletzt wenig Erfolg zu verzeichnen. SpaceX dagegen reüssiert in diesem Bereich und macht äußerst wirksame Öffentlichkeitsarbeit. Was kann sich die ESA davon abschauen?

Was man sich abschauen kann, ist der Unternehmergeist, der zu einer wettbewerbsfähigen Rakete führt. Das hat SpaceX gemacht. Es war eine Privatinitiative, mit aggressiver Finanzierung und neuer Technologie. Oft wird mir die Frage gestellt: Warum hat Europa kein SpaceX? Da gibt es verschiedene Gründe. Elon Musk ist nunmal in Kalifornien und nicht in der Wachau, aber es hängt nicht nur von einer Person ab, sondern von einem ganzen Umfeld. Das ist der 'Silicon Valley Spirit', wo Innovationen vorangetrieben werden, wo Risikokapital zur Verfügung steht, wo man Fehler begehen und trotzdem weitermachen kann. Ich will einen Teil davon in Europa einführen. Es soll einerseits disruptive Innovationen geben, einen leichteren Zugang zu Geld und schnellere Entscheidungen, die gerade für Start-ups wichtig sind.