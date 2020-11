Rakete mit Schutzschilden aus Österreich startet ins All

Das österreichische Unternehmen hofft, dass die eigene Erfolgsgeschichte nicht nur andere spezialisierte Unternehmen und Start-ups inspiriert, sondern auch die Politik aufrüttelt. "Österreich beginnt langsam zu erkennen, dass in der Raumfahrt und den damit verbundenen Technologien die Möglichkeit zur Positionierung als europäischer Wissens- und Innovations-Hub steckt. Um unseren Vorsprung nicht nur zu halten, sondern weiter ausbauen zu können, sind wir auf zielgerichtete, staatliche Förderungsprogramme angewiesen", teilte Dieter Grabner, Geschäftsführer von Peak Technology mit.

Durchbruch von "New Space"

Kritischere Worte zur Rolle Österreichs, was die Neuordnung der Weltraumindustrie betrifft, findet hingegen Weltraumexperte Gernot Grömer: "Die von SpaceX angeführte Industriebewegung, die unter dem Begriff 'New Space' zusammengefasst werden kann, hat viele Regeln der Raumfahrt in puncto Effizienz, Geschwindigkeit und Kapazitäten auf den Kopf gestellt. Das spüren wir auch in Europa und in Österreich, wie der Beitrag von Peak Technology an der VEGA-Trägerrakete zeigt."

Dieses, aber auch andere Projekte und Initiativen würden allerdings einer schwierigen nationalen Raumfahrtpolitik gegenüber stehen, die gerade im Bereich New Space noch Potenzial nach oben habe. "Da muss sich sicherlich auch in Österreich noch etwas bewegen, um nicht abgehängt zu werden", teilte Grömer gegenüber der futurezone mit.