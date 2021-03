SpaceX bringt den ersten ESA-Astronauten zur ISS

Ein Experiment umfasst das Züchten von Proteinkristallen . Dabei lernen Wissenschaftler mehr über deren Struktur und können langfristig bessere Medizin herstellen. In der Schwerelosigkeit werden sie größer als auf der Erde. Die Analyse dieser Kristalle soll unter anderem bei der Forschung am COVID-19-Medikament Remdesivir helfen.

Das dritte Experiment dreht sich um Mini-Gehirne . Sie werden aus Stammzellen gezüchtet und sind sogenannte Gehirn-Organoide. An ihnen werden die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf die Entwicklung des Gehirns erforscht. Das ist insbesondere für zukünftige Weltraum-Missionen interessant, in denen Astronaut*innen längere Zeit ohne Gravitation leben.

Obwohl er noch nicht mit der Crew Dragon geflogen ist, konnte Pesquet der futurezone schon erste Unterschiede zur russischen Sojus-Rakete nennen, mit der er 2016 von Kasachstan aus zu seiner ersten Mission antrat. „Wir wechseln zu einer vollständig neuen, State-of-the-Art-Technologie. Alles ist noch brandneu und glänzt. Die Crew Dragon ist bequemer, ich kann jetzt meine Beine ausstrecken - allein dafür bin ich SpaceX dankbar.“ Ein so gutes System in so kurzer Zeit zu entwickeln spreche Bände über die Expertise des Unternehmens.

Sojus lobte Pesquet allerdings als besonders verlässlich: "Sie hat Hunderte Starts ohne Probleme durchgeführt". Sie sei der Grund, warum die ISS so lange am Laufen gehalten wurde. Das Training für die Crew Dragon habe sich nicht wesentlich von jenem für die Sojus-Mission unterschieden, abgesehen von der Herausforderung durch die Corona-Krise. Von Start zu Landung und möglichen Katastrophen habe er alles so häufig in Kalifornien, Houston (Texas) und Cape Canaveral (Florida) trainiert, dass es beim eigentlichen Flug keine Überraschungen mehr geben sollte. Zumindest habe es für die neue Mission einen Ortswechsel von der Wüste in Kasachstan zu einer tropischeren Umgebung gegeben.

Start am 22. April

Pesquet wird am 22. April zur ISS fliegen. Starten wird die "Crew-2"-Mission im US-Bundesstaat Florida mit einer Falcon-9-Rakete. Mit an Bord sind die NASA-Astronaut*innen Megan McArthur und Shane Kimbrough sowie der Japaner Akihiko Hoshide (JAXA).