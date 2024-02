NASA sucht Freiwillige für Mars-Experiment

4 Frewillige sollen 1 Jahr in der Mars-Simulation "Mars Dune Alpha" leben. Dort sollen sie unter anderem Pflanzen anbauen.

Die NASA ist laut einer Ausschreibung auf der Suche nach 4 Freiwilligen im Alter von 30-55 Jahren, die ein Jahr in einer simulierten Mars-Umgebung leben sollen. Das Experiment dient als Vorbereitung für zukünftige Mars-Missionen und soll im Frühjahr 2025 starten.

Bei der Mission namens CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) sollen die 4 Freiwilligen in dem ca. 160 Quadratmeter großen künstlichen Habitat „Mars Dune Alpha“ leben, das mithilfe von 3D Druck auf dem Gelände des Johnson Space Center in Texas errichtet wurde.