SpaceX schickt 4 Touristen ins All: So kann man den Start sehen

Für die Inszenierung des Events arbeitet SpaceX mit Netflix zusammen. In der Nacht auf Donnerstag kann man live beim Start zusehen.

SpaceX wird in der Nacht auf Donnerstag einen historischen Raketenstart durchführen, der auch symbolisch für die Vision der Zukunft des privaten Raumfahrtunternehmens steht. Diese Zukunft sieht vor, dass jeder Mensch in den Weltraum fliegen kann. 4 Weltraumtourist*innen werden heute mit einer Crew Dragon Kapsel von einer Falcon 9 Rakete ins Weltall gebracht. Sie sind 3 Tage lang auf rund 580 Kilometern Höhe unterwegs. Länger war eine nicht ausgebildete Person zuvor noch niemals im All. Begleitet wird die Mission Inspiration 4 von der Dokumentations-Reihe "Countdown", die seit 6. September auf Netflix zu sehen ist. Der Raketenstart findet um 20 Uhr Ortszeit (2.00 Uhr MESZ) statt und wird live auf dem YouTube-Kanal von Netflix übertragen.

Die ersten 4 Folgen der Serie machen Zuschauer*innen mit der Crew um den 38-jährigen Milliardär Jared Isaacman bekannt. Er hat trägt die Kosten für den Flug und verloste die 3 Tickets für die anderen Plätze. Mit ihm werden die 29-jährige Hayley Arceneaux, die als Kind Krebs besiegte und von Isaacman als Gast eingeladen wurde, Chris Sembroski und Sian Proctor die Reise antreten. "Normale" Menschen, extreme Bedingungen Die 5. Folge hat bisher noch kein Startdatum, wird aber wenige Tage nach der Rückkehr der Weltraumtourist*innen zu sehen sein. Sie berichtet, wie es der Crew während dem Flug ergangen ist. Dabei wird auf Bilder gesetzt, die eine klare Sprache sprechen: Die amerikanische Flagge im Sonnenuntergang ist dabei ebenso in Szene gesetzt, wie das Vermessen der angehenden Astronaut*innen zu einer pathetischen Cover-Version von Bob Dylan's "The Times They Are a-Changin’". Die Dokumentation rückt dabei sehr deutlich in den Vordergrund, dass es sich bei den 4 Crewmitgliedern um "normale Menschen" zu handeln scheint, deren Traum vom All nun in Erfüllung geht. Sie werden gefragt, wie man im Weltall schläft oder wie man sich dort schminkt. Gleichzeitig sieht man sie beim Belastungs- und Ausdauertraining über sich hinauswachsen. Dafür besteigen sie den Mount Rainier und fliegen mit Kampfjets.

3 Bilder © Bild: Netflix © Bild: Netflix © Bild: Netflix Slideshow ansehen