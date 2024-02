Odysseus hat sich bei der Mondlandung die Beine gebrochen

© Bild: via REUTERS/INTUITIVE MACHINES

In Folge der harten Landung und des beschädigten Landegestells ist Ody umgekippt, sodass seine Solarpanele nicht genug Sonnenlicht erhalten und ihn daher nicht mit ausreichend Energie versorgen können. Dennoch hat er es geschafft, Daten und Fotos zurück zu Erde zu übermitteln. Den Batterien des Landers dürfte aber demnächst der Saft ausgehen - möglicherweise bereits in den kommenden Stunden.

In 2 Wochen wieder aufwecken

In rund 2 Wochen soll sein Standort wieder vom Sonnenlicht erreicht werden. Dann will Intuitive Machines und die NASA versuchen, Odysseus wieder aufzuwecken. "Wir werden Odysseus für die Kälte einpacken und sehen, ob wir ihn wieder aufwecken können, wenn die Sonne zurück ist", so Altemus.

Das sei nicht Teil des ursprünglichen Plans gewesen. Auch sei aufgrund der Auswirkungen der Kälte auf die Batterie keineswegs gesichert, dass es funktionieren werde. Man habe sich aber entschieden es zu versuchen, um möglicherweise noch weitere Daten sammeln zu können.

