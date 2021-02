Rätsel gelöst: So weit flog der Golfball am Mond

Dieses Mysterium scheint nun vom Bildverarbeitungsexperte Andy Saunders in Kooperation mit der United States Golf Association (USGA) gelöst worden zu sein. Er hat das Archivmaterial der Mond-Mission digital aufgebessert, um die Bälle auf der Mondoberfläche zu entdecken und deren Distanz zur Abschlagstelle zu berechnen.

Unterschiedliche Schwerkraft

Die Idee zum Golfschlag auf dem Mond stammte ursprünglich vom US-Komiker Bob Hope, der 1970 die NASA-Zentrale besuchte. Er witzelte über die Aktion – für Shepard war das jedoch eine hervorragende Möglichkeit, den Zuschauern zuhause zu zeigen, wie sich die Schwerkraft auf dem Mond von jener auf der Erde unterscheidet.

Am 6. Februar 1971 schlug er 2 Bälle mit einem improvisierten Golfschläger aus dem Stiel eines Probenentnahmewerkzeugs und einem mitgebrachten Eisen-6-Kopf. Da der Ball nach dem Abschlag aus der Bildfläche verschwand, kommentierte er den Schlag mit den Worten „Miles and miles and miles“ (zu Deutsch: "Meilen und Meilen und Meilen"), wie Arstechnica berichtet.

Das war natürlich als Scherz gedacht und spielte damit an einen Irrglauben an, dass ein am Mond geschlagener Golfball wegen der geringeren Gravitation nahezu unendlich weit fliegen müsste. Dennoch wurde gerätselt, wie weit der Ball tatsächlich geflogen ist.