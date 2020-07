Toyota soll "Wohnwagen" zum Mond-Programm der NASA beisteuern

13 Quadratmeter Innenraum

In den 2000er-Jahren hat die NASA eigentlich bereits ein eigenes Mondfahrzeug entwickelt, den Lunar Electric Rover. Das Programm wurde allerdings eingestellt, während die JAXA 2019 gemeinsam mit ihrem Partner, dem Autohersteller Toyota, ein neueres Konzept für ein Mondfahrzeug präsentiert hat. Der Rover mit sechs Rädern soll 6 Meter lang, 5,2 Meter breit und 3,8 Meter hoch sein und einen Innenraum von 13 Quadratmeter bereithalten. Angetrieben wird das Gefährt laut Plan mit Wasserstoff und Brennstoffzellen. Ausklappbare Solarzellen sollen zusätzlich Strom liefern. Ob der Mond-Rover am Ende tatsächlich so aussehen wird, ist freilich noch unklar.