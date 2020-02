NASA Lunar Rover: Autohersteller sollen bei Design mithelfen

Die nächste NASA-Mission auf den Mond soll bis 2024 stattfinden. Beim Artemis Mond-Programm sollen auch Menschen wieder am Mond landen, inklusive der ersten Frau. Bis 2028 soll eine Basis-Station am Mond errichtet werden und mit einem Lunar Rover soll der Mond erforscht werden. Um das nächste Mond-Fahrzeug zu designen, sucht die NASA nun nach Experten aus dem Auto-Bereich.



„Wir wenden uns an die Industrie und bieten aufregende Herangehensweisen, um unsere existierenden Systeme auf der Erde dahingehend zu modifizieren, dass sie im Weltraum unsere mobile Architektur beleben“, sagte Steve Clarke, NASAs Administrator für Weltraumforschung, in einer Veröffentlichung.