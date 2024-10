Dieser Einkaufswagen könnte künftig durch Supermärkte fliegen

Südkoreanische Forscherinnen und Forscher haben eine Art Drohne entwickelt, die künftig fliegende Einkaufswagen ermöglichen könnte. Damit könnte man innerhalb von Geschäften etwa auch einfach Treppen bewältigen, wie Reuters berichtet.

➤ Mehr lesen: Wie der Supermarkt der Zukunft aussehen könnte

Der von einem Team der Seoul National University of Science and Technology entwickelte Prototyp verfügt über eine Plattform, die auf einer Multirotor-Drohne montiert ist. Auf dieser Plattform können Einkäufe platziert werden. Das Gerät kann von einer Person mit wenig Kraftaufwand “geschoben” werden, um das Fluggerät zu steuern. Ein Algorithmus sorgt dafür, dass die Drohne in der richtigen Position bleibt.

➤ Mehr lesen: Die besten Apps, um beim Einkauf im Supermarkt Geld zu sparen