Nach seiner Inbetriebnahme soll der Satellit künftig unterversorgte Gebiete mit Breitbandinternet versorgen, und zwar indem Smartphones sich direkt mit Blue Walker 3 verbinden. AST-Chef Abel Avellan feiert das Unterfangen als großen Erfolg. Es handle sich um einen Meilenstein, so der Präsident von AT&T Chris Sambar . AT&T ist einer der größten Kunden von AST SpaceMobile.

Der Satellit Blue Walker 3 ist der größte kommerzielle Kommunikationssatellit, der je in den niedrigen Erdorbit gebracht wurde. 2 Monate nach seinem Start wurde er nun zur Gänze aufgefaltet, wie das zuständige US-Unternehmen AST SpaceMobile kürzlich mitteilte .

Heller als die meisten Himmelskörper

Blue Walker 3 ist jedoch vor allem unter Astronom*innen umstritten. Grund dafür ist seine enorme Größe: Die Solaranlage des Satelliten misst 64 Quadratmeter. Das sorge, kritisieren Forschende, dafür, dass Blue Walker heller am Firmament erscheint, als die meisten anderen Himmelskörper.

Ersten Beobachtungen zufolge leuchten nur 15 Sterne und 5 Planeten sowie der Mond heller als der Satellit. Das entspricht einer scheinbaren Helligkeit von bis zu +1. Gesichtet wurde Blue Walker bereits von mehreren Ländern aus, darunter Deutschland und Portugal.

Heftige Kritik an Lichtverschmutzung

Künftig sollen mindestens 100 solcher Riesensatelliten um die Erde kreisen, heißt des seitens des Unternehmens. Eine solche "Megakonstellation" würde allerdings die Lichtverschmutzung am Nachthimmel drastisch erhöhen, warnen Kritiker*innen.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass eine astronomische Messung, zum Beispiel ein Bild, durch eine Satellitenspur beeinträchtigt oder sogar ruiniert wird, steigt mit dem Aufkommen von sogenannten Megakonstellationen dramatisch an", gibt Thomas Schildknecht, Astronom an der Universität Bern, in dem Schweizer Medium 20 Minuten zu bedenken.