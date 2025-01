Neue Rakete von Jeff Bezos soll am Freitag starten

Das 3-stündige Startfenster öffne sich um 7 Uhr (MEZ) . Die Rakete soll vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abheben. Am 27. Dezember hatte New Glenn bereits den entscheidenden Test vor dem ersten Testflug erfolgreich absolviert.

Einstieg in Markt für Orbitalraketen

Die New Glenn wird auf ihrem ersten Flug einen Prototyp von Blue Ring transportieren. Das ist ein vom US-Verteidigungsministerium finanziertes Raumfahrzeug, das Satelliten ins All bringen soll.

Mit New Glenn soll Blue Origin der lang erwartete Einstieg in den lukrativen Markt für Orbitalraketen gelingen. Bisher beförderte das Unternehmen mit seiner kleineren Suborbital-Rakete New Shepard Passagiere und Nutzlasten lediglich auf kurzen Reisen an den Rand des Weltraums.

➤ Mehr lesen: Touristen-Kapsel macht ersten Ballonflug zum Rande des Weltraums

Erster Orbitaler Flug für Blue Origin

New Glenn (benannt nach dem NASA-Astronauten John Glenn) ist Blue Origins erste Rakete, die den Orbit erreichen soll. Ihre erste Rakete, New Shepard, wird als Suborbitalrakete für Weltraumtourismus und wissenschaftliche Forschung verwendet. New Glenn ist 98 Meter hoch, wobei allein die erste der beiden Stufen 57,5 Meter misst.

Mit ihr sollen sich bis zu 45 Tonnen Last in den niedrigen Erdorbit transportieren lassen. Damit reiht sie sich zwischen der Falcon 9 (23 Tonnen) und Falcon Heavy (64 Tonnen) von SpaceX ein.