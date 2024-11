SpaceX und Blue Origin bauen Frachtschiffe für den Mond

Habitat am Mond errichten

Blue Origin wurde von der NASA beauftragt, ein Modul für eine Mondbehausung zum Erdtrabanten zu transportieren. Die US-Raumfahrtagentur will bekanntlich in der Nähe des Südpols des Mondes eine Mondstation errichten, in der Raumfahrer leben können. Das Habitat soll nicht vor 2033 in Richtung Mond starten.

Im Rahmen der NASA-Mondambitionen steht als nächstes die Artemis-II-Mission an. Dabei sollen 4 Raumfahrer in einer Orion-Kapsel zum Mond fliegen, den Trabanten umkreisen und wieder zur Erde zurückkehren. Die Mission wird mit einer SLS-Rakete starten und ist für frühestens September 2025 geplant.