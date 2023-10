Blue Origin enthüllt 1:1-Modell seiner Mondlandefähre

Im Zuge des Artemis-Programms hat sich die NASA die Dienste der privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX und Blue Origin gesichert, um Fracht und Astronaut*innen auf die Mondoberfläche zu befördern. Blue Origin, das Privatprojekt von Amazon-CEO Jeff Bezos, hat nun das erste Modell der Mondlandefähre Blue Moon Mark 1 in Originalgröße in seiner Triebwerksfabrik in Huntsville, Alabama, präsentiert.