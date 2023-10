Das Rennen um das Internet aus dem All

Während Amazon gerade erst sein Satelliten-Netzwerk aufbaut, bieten anderen Anbieter schon Internet aus dem All an.

Mit 2 Testsatelliten hat der Online-Versandriese Amazon am Freitag den Startschuss für sein eigenes Internetnetz „ Kuiper “ geschafft. Darüber soll ab Ende 2024 Internet aus dem Weltraum geliefert werden. Amazon-Chef Jeff Bezos will damit auch seinen Konkurrenten Elon Musk angreifen. Der ist mit seinem vergleichbaren Starklink -Internet bereits im Oktober 2021 offiziell gestartet.

Ein Starlink-Empfänger kann überall aufgestellt werden - hier im Kriegsgebiet in der Ukraine

Unternehmen und Forschungseinrichtungen nutzen das bereits seit vielen Jahren, wenn sie etwa auf Schiffen oder entlegenen Stationen auf das Internet zugreifen wollen. Doch auch für Menschen, die in abgelegenen ländlichen Regionen leben und auf den Netzausbau von Anbietern und Regierungen angewiesen sind, können jetzt auf Hochgeschwindigkeitssatelliteninternet zurückgreifen.

Dadurch ist die Latenz deutlich geringer als bei Satelliten im mehr als 35.000 km entfernten geostationären Orbit . Sie kann zwischen 500 und 700 Millisekunden betragen, bei terrestrischen Verbindungen sind es nur etwa 20 ms . Für Spiele oder Videostreaming ist das also nicht sinnvoll. Stattdessen setzt man es für die Übertragung großer Datenmengen ein. Dabei sind Übertragungsraten von über 500 Mbit/s möglich. Zum Vergleich: Starlink verspricht aktuell Geschwindigkeiten von 50 bis 100 Mbit/s .

Es kommt vor allem in Gegenden zum Einsatz, in denen weder Kabel- noch Funkverbindungen funktionieren oder diese bisher noch nicht ausgebaut sind. Besonders medienwirksam ist der Einsatz von Starlink-Internet im Ukrainekrieg , wo Starlink kostenfrei Internetzugänge für die ukrainische Bevölkerung zur Verfügung stellt.

Das von der privaten Raumfahrtfirma SpaceX betriebene Netzwerk Starlink ist sicherlich das berühmteste Beispiel für Satelliteninternet. Laut eigener Aussagen beziehen seit September über 2 Millionen Nutzer*innen in mehr als 60 Ländern das Internet von Elon Musk.

Anbieter wie Starlink und künftig auch Kuiper kommen aus den USA . Europa hinkt bei Angeboten für Privatpersonen zwar noch hinterher, bietet aber auch eine Alternative an.

Die EU selbst hat 2022 beschlossen, mit IRIS² ein eigenes Satellitennetzwerk in Europa aufzubauen. Die Planungsphase dafür läuft bereits. Die Union sieht dafür ein Budget von 2,4 Milliarden Euro vor. Beschleunigt wurde diese Entscheidung durch den Ukrainekrieg .

Kritik an Satelliten-Flut

Die Vorteile und Chancen, Internet potenziell für alle, unabhängig von der Infrastruktur, zugänglich zu machen sind offensichtlich. Doch schnell wurden auch die Nachteile deutlich. Je mehr Satelliten im Orbit sind, desto höher ist die Gefahr für Zusammenstöße.

Fällt ein Satellit aus oder kann nicht mehr kontrolliert werden, könnte er in andere krachen und eine gefährliche Kettenreaktion auslösen. Dabei entsteht immer mehr unkontrollierbarer Weltraumschrott, der im schlimmsten Fall alles lahmlegen kann.

Nicht alle Firmen sorgen sich gleichermaßen um die richtige Entsorgung. Die US-amerikanische Firma Dish musste aber unlängst als Erste überhaupt Strafe bezahlen, weil es einen Satelliten eben nicht aus dem Verkehr ziehen konnte.

Beobachtungen

Zudem stören vor allem Starlink-Satelliten zunehmend astronomische Beobachtungen auf der Erde und im All. Als unschöne Streifen tauchen sie vermehrt in Hubble-Aufnahmen auf, die damit wertlos werden. Zwar kann man in vielen Fällen die Satellitenspuren herausrechnen, mit wachsender Satellitenzahl, wird das Problem aber weiter zunehmen.