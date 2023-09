Geheimdienstchef erklärt: So wichtig ist Starlink für die Ukraine

Dass das Satelliteninternet Starlink von SpaceX ein wichtiges Werkzeug für die Streitkräfte in der Ukraine sind, ist bereits seit Längerem bekannt. Nun hat der ukrainische Geheimdienstchef genauer ausgeführt, wie bedeutend die dadurch zur Verfügung gestellte Konnektivität ist.

„Sie haben sich an vorderster Front bewährt. Man kann darüber sagen, was man will, ob [Starlink-Systeme] gut oder schlecht sind, aber die Fakten sprechen für sich. Absolut alle Linien an der Front nutzen sie“, so Kyrylo Budanov bei einer Veranstaltung laut einem Bericht bei CNN.

„Sie spielen eine bedeutende Rolle“, so Budanov weiter zu den Starlink-Terminals. Besonders bei der Kommunikation mit weit entfernten Kommandoposten sei Starlink essenziell.