Satelliten-Internetanbieter OneWeb startet in Österreich

Das Unternehmen bietet Satelliten-Internet nun auch nördlich des 35. Breitengrades an.

Das Satelliten-Internet des Anbieters OneWeb ist nun in 37 neuen Ländern der Erde verfügbar, darunter auch in Österreich. Das gab das Unternehmen in einer Presseaussendung bekannt. Aktiv wurde die Neuerung bereits Ende Mai, wie es heißt. Konkret sind es Gebiete oberhalb des 35. nördlichen Breitengrades. Zuvor war OneWeb oberhalb des 50. Breitengrades verfügbar.

OneWeb versteht sich im Unterschied zu SpaceX Starlink nicht als Provider für Endkund*innen. Stattdessen arbeitet man mit anderen Firmen zusammen, die dann auf das OneWeb-Satelliten-Netzwerk zugreifen. Sie können die Infrastruktur dann wiederum ihren Kund*innen anbieten. Zu den möglichen Kunden zählen auch Regierungen oder Mobilfunkprovider. OneWeb hat derzeit 634 Satelliten im Orbit. Bis Ende des Jahres will man globale Internetversorgung damit ermöglichen.

Gemeinsam mit Airbus betreibt OneWeb auch das Tochterunternehmen Airbus OneWeb Satellites. 2020 ging OneWeb pleite und wurde neu strukturiert. Die größten Anteilseigner sind heute der indische Mischkonzern Barti Enterprises, die britische Regierung sowie das Satellitenunternehmen Eutelsat.