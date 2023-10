Amazon hat erste Project-Kuiper-Satelliten ins All gebracht

Mit Kuipersat-1 und Kuipersat-2 will Amazon umfangreiche Tests für seinen Satelliten-Internet-Dienst durchführen.

Seit diesem Wochenende schwirren die ersten beiden Prototypen für Amazons Satelliten-Internetprovider Project Kuiper durch den niedrigen Erdorbit. Am Freitagabend mitteleuropäischer Zeit wurde im Kennedy Space Center in Florida eine ULA Altas-V-Rakete mit den Satelliten Kuipersat-1 und Kuipersat-2 an Bord gestartet. Die beiden sind die ersten Teile eines Netzwerks, das künftig über 3.200 Satelliten beinhalten soll, wie CNBC berichtet.