Starlink erreicht neuen Meilenstein bei Kundenzahl

Das Satelliteninternet von SpaceX wächst rasant, doch es gibt auch Kritik an dem Projekt.

„Starlink verbindet mehr als 4 Millionen Menschen mit Hochgeschwindigkeitsinternet in über 100 Ländern , Gebieten und vielen anderen Märkten“, schrieb SpaceX am Donnerstag in einem Beitrag auf X.

Kundezahl wächst rasch

Das Internetprojekt von Elon Musk ging im Herbst 2020 an den Start und konnte seine Kundenzahl seitdem rasch steigern. Im Dezember 2022 überschritt Starlink erstmals die Marke von 1 Million zahlender Kunden, seitdem wächst die Anzahl weiter.

Die erste Charge von Satelliten hat man 2019 in einen niedrigen Orbit gebracht. Die Anzahl der Satelliten ist seither ebenso wie die Kunden stetig gewachsen, mittlerweile sind schon 6.300 Starlink-Satelliten in den Erdumlaufbahnen unterwegs.

Für Fluglinien und Kreuzfahrtschiffe

Zu den Kunden von Starlink zählen neben Privathaushalten auch Unternehmen wie Fluggesellschaften und Kreuzfahrtschiffe, die dank des Services auch in der Luft oder am Meer eine Internetverbindung für Passagiere anbieten können. Ebenfalls am Donnerstag gab etwa die französische Fluglinie Air France bekannt, dass sie Starlink-Internet künftig für ihre Fluggäste über ihr Treueprogramm Flying Blue zur Verfügung stellen wird.

„Der Dienst wird von Smartphones, digitalen Tablets und Laptops aus zugänglich sein, und jeder Kunde wird in der Lage sein, mehrere Geräte gleichzeitig zu verbinden,“ heißt es in einem Statement. „Während des Flugs können die Kunden einfach mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben, die neuesten Nachrichten aus aller Welt live verfolgen, online Videospiele spielen und natürlich TV, Filme und Serien streamen.“

Kritik am Satelliteninternet

Starlink hat allerdings nicht nur Fans, die sich über das Satelliteninternet freuen, sondern ruft auch Kritiker auf den Plan. Ein vieldiskutierter Punkt ist etwa die Lichtverschmutzung, die die Satellitenkette verursacht. Weitere Kritik betrifft die elektromagnetische Strahlung, die Radioteleskope stört und die Arbeit von Astronomen behindert, berichtet BBC.