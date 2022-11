Zumwalt-Zerstörer bekommt ZEUS-Upgrade

Die USS Zumwalt, der modernste Zerstörer der USA, könnte ein Uprade erhalten. Das kündigte die US Navy in einer öffentlichen Ausschreibung an.

Wie Breaking Defense berichtet, sollen verschiedene Komponenten der Zumwalt ausgetauscht werden. Nach dem Upgrade soll es den anderen Kriegsschiffen in der Flotte der US-Marine mehr ähneln. Die Umbaupläne des Zerstörers werden als Zumwalt Enterprise Upgrade Solution (ZEUS) bezeichnet.

Aufgabe bleibt gleich

Im Rahmen von ZEUS soll laut der Navy eine Reihe von Systemen auf dem Zerstörer upgegradet werden, darunter beispielsweise das Unterwasserkampfsystem SQQ-89. An dem Design der Oberseite des Schiffes soll sich nichts ändern, heißt es. Auch die Aufgabe der Zumwalt - das Abwehren von Angriffen zu Wasser - bleibe gleich.

ZEUS ist nicht die erste Änderung, die die US-Marine an dem Kriegsschiff vornimmt. Vor Kurzem kündigte sie an, dass die Zumwalt als erstes Schiff in der Flotte mit Hyperschallraketen ausgestattet wird. Bereits 2025 soll es so weit sein.