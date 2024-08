Sowjetischer Flugzeugträger Minsk in China abgebrannt

Auf X teilten mehrere Nutzer zudem eine Mitteilung der Feuerwehr . Demnach sei der Brand am 16. August um 16 Uhr ausgebrochen und sei 24 Stunden lang gelöscht worden. Wie die CNN unter Berufung auf lokale Nachrichtenberichte schreibt , wurde niemand verletzt.

Vergnügungspark "Minsk World" statt Verschrottung

Die Minsk wurde 1978 in Betrieb genommen. Nach dem Fall der Sowjetunion wurde sie in Südkorea entmilitarisiert und sollte verschrottet werden. Stattdessen verkaufte man sie aber an ein chinesisches Unternehmen. Das Schiff wurde zunächst nach Shenzhen geschleppt und zum Vergnügungspark „Minsk World“ umgebaut. Dort wurden unter anderem chinesische Kampfjets ausgestellt.