Chinas mysteriöser Flugzeugträger sticht erstmals in See

In Windeseile hat China ein Schiff mit durchgehendem Flugdeck gebaut. Der Zweck des Gefährts ist noch nicht geklärt.

Innerhalb weniger Monate hat China ein 200 Meter langes Schiff mit einem durchgehenden Flugdeck aus dem Boden gestampft ( die futurezone berichtete ). Nun ist das Schiff zum ersten Mal in See gestochen.

Das Schiff ist jedenfalls deutlich kürzer als die Type 075, ein chinesisches amphibisches Angriffsschiff mit durchgehendem Flugdeck. Das erste Exemplar der Type 075 ist seit Anfang 2021 in Dienst, 4 Exemplare wurden insgesamt gebaut.

In einem Posting auf X wird das Schiff als " Mehrzweck-Testplattform " beschrieben. Der Verfasser des Postings nennt das 200 Meter lange und etwa 40 Meter breite Schiff scherzhaft " zivile Version der Type 075 ". Das ist eine Anspielung daran, dass es sich bei dem Schiff theoretisch (oder zumindest auf dem Papier) um eine ziviles Forschungsschiff handeln könnte.

Am Bug befindet sich eine kleinere Insel mit einer Brücke und scheinbar Radargeräten und anderen Sensoren auf dem Dach. Auf der mehrstöckigen mittleren Insel befindet sich eine weitere, nach hinten ausgerichtete Brücke .

Während die Type 075 nur eine langgezogene "Insel" auf dem Flugdeck aufweist, sind auf dem neuen Schiff 3 Inseln erkennbar, berichtet The War Zone .

In dem Posting ist ein offener Raum am Heck des Schiffes zu erkennen. Dabei könnte es sich um ein Welldeck handeln, aus dem Boote und Luftkissenfahrzeuge gestartet werden können. Wird das Welldeck nicht gebraucht, kann es mit einer Luke geschlossen werden.

An der Vorderseite der mittleren Insel ist zudem eine Art Mast mit einer Antennenkuppel angebracht. Die kleinere Insel am Heck ist laut TWZ mit einer Reihe von Abgasrohren ausgestattet.

Eine Aussparung an der Seite des Schiffs könnte darauf hinweisen, dass sich unter dem Flugdeck noch ein Hangardeck befindet. Drohnen oder Hubschrauber könnten von dort über einen Aufzug auf das Hauptdeck gebracht werden, wo sie dann starten. Auf einem früheren Foto ist darin eine Art Rettungsboot verstaut.

Das Rettungsboot in einer Art Hangardeck.

Markierungen, die auf eine militärische Nutzung des Schiffs hinweisen, wie etwa eine Hüllennummer, gibt es nicht. Stattdessen ist auf einer Insel lediglich das Logo der China State Shipbuilding Corporation (CSSC) zu sehen. Der Name des Schiffes, Zhong Chuan Yi Hao , wurde in lateinischen Buchstaben angebracht.

Der Name des Schiffs dürfte Zhong Chuan Yi Hao sein.

Die neuen Aufnahmen des Schiffes zeigen, wie schnell China Schiffe bauen kann. Am 10. September 2024 befand sich das Schiff noch im Trockendock , Satellitenaufnahmen vom 9. Oktober zeigten, dass es bereits zu Wasser gelassen wurde. Auf Satellitenaufnahmen vom Mai 2024 war allerdings noch keine Spur von dem Schiff im Trockendock zu erkennen.

Unvorstellbar ist so ein Vorhaben nicht. So hat zum Beispiel der Iran ein ziviles Containerschiff zum Drohnenträger namens Shahid Mahdavi umgebaut.

Es könnte allerdings auch sein, dass das neue Schiff nach zivilen Maßstäben gebaut wird, was deutlich schneller und günstiger wäre als eine militärische Fertigung. Das würde erklären, wieso das Schiff so schnell Baufortschritte gemacht hat. Später könnte das Schiff für militärische Zwecke umgebaut werden.

Für welchen Zweck das Schiff wirklich gebaut wurde, wird sich erst zeigen. Die Werft Guangzhou Shipyard International (GSI) , in der das Schiff gebaut wurde, weist eher auf einen zivilen Einsatzzweck hin. Dort werden üblicherweise keine großen chinesischen Kriegsschiffe gebaut.

Möglich ist auch, dass es sich bei dem Schiff um eine reine Schulungs-, Test- und Demonstrationsplattform von CSSC handelt. Die Erkenntnisse daraus könnte der Schiffsbauer in zukünftige Designs einfließen lassen.

Schließlich könnte das Schiff noch als ziviles Gefährt gebaut worden sein, um Exportbeschränkungen zu umgehen. Die Zhong Chuan Yi Hao könnte so leichter an andere Länder verkaufen werden, gegen die internationale Embargos für Rüstungsgüter auferlegt worden. Wenn der Käufer dann dieses "zivile Schiff" zum Kriegsschiff umbaut, kann China nichts dafür und die Hände in Unschuld waschen.