Artillerie-Granate mit Düsentriebwerk stellt Rekord auf

Die Granate mit einem Kaliber von 155 Millimeter besitzt einen Ramjet-Antrieb , der ihr eine Reichweite von bis 150 Kilometer verleihen soll. Der große Vorteil an diesem Geschoss ist, dass es ohne Modifikationen bei bestehenden Waffensystemen eingesetzt werden kann.

Bei der Reichweite von Artillerie-Geschossen hat sich in den vergangenen Jahren kaum etwas geändert - vor allem zum Missfallen westlicher Streitkräfte . Denn bei der Reichweite übertrifft die russische Armee mit ihrer Artillerie westliche Waffen um ein Vielfaches.

Der Ramjet bringt viele Vorteile

Wird die "Ramjet 155"-Granate abgefeuert, beschleunigt sie rasch auf Überschallgeschwindigkeit, wo dann der Ramjet einsetzt. Bei dem Staustrahltriebwerk wird die Luft durch ihre hohe Geschwindigkeit angesaugt, komprimiert, mit dem Treibstoff vermischt und verbrannt, wodurch der Schub erzeugt wird.

All das lasse sich auf minimalem Platz in eine Granate integrieren, heißt es von Boeing und Nammo. Vorteilhaft am Ramjet ist zudem, dass es keine beweglichen Teile benötigt, um die Luft anzusaugen.

