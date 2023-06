Nachrüst-Kit macht aus normalen Torpedos fliegende Torpedos

Da die Poseidon auf der Boeing 737-800 basiert, ist sie bei Weitem nicht so agil wie ein Kampfjet, weshalb diese Tiefflüge immer ein Risiko darstellen. Außerdem kann die P-8A so in Reichweite der Flugabwehr feindlicher Schiffe oder Flugzeuge kommen, die sich in der Nähe aufhalten.

Eine neue Waffe im Arsenal der US Navy soll dieses Problem lösen: das High Altitude Anti-Submarine Warfare Weapon Capability – HAAWC. Dabei handelt es sich um ein Nachrüst-Kit, das dem Torpedo Flügel verleiht.